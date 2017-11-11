В Лимане изъяли пистолет и гранаты

11.11.2017 20:50

Правоохранители Лимана (бывший Красный Лиман, Донецкая область) обнаружили три факта незаконного обращения с оружием и боевыми припасами.



Из незаконного оборота полицейские изъяли один пистолет, две гранаты и три десятка патронов, которые граждане хранили прямо у себя дома. Все указанные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия и экспертизы. За незаконное хранение оружия законодательством предусмотрено наказание - до 7 лет лишения свободы.