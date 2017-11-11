Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Лимане изъяли пистолет и гранаты

11.11.2017 20:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Лимане изъяли пистолет и гранаты

Правоохранители Лимана (бывший Красный Лиман, Донецкая область) обнаружили три факта незаконного обращения с оружием и боевыми припасами.

Из незаконного оборота полицейские изъяли один пистолет, две гранаты и три десятка патронов, которые граждане хранили прямо у себя дома. Все указанные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия и экспертизы. За незаконное хранение оружия законодательством предусмотрено наказание - до 7 лет лишения свободы.



Теги: Донбасс, полиция, гранаты, Лиман (Красный Лиман)
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх