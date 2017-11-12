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Аналитик: "процесс миротворцев" для Украины идет правильно, а Трамп "зарывает себя" отношением к Путину
Известный аналитик Олег Пономарь прокомметировал встречу главы Белого Дома Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на саммите АТЭС, после которой Трамп высказал немало лестных слов в адрес президента РФ.
"Трамп делает вид, что не замечает, что Россия крайне токсична, - считает Пономарь. - Завтра Испания предоставит доказательства о вмешательстве РФ в каталунский т.н. (потому что печатался на принтерах и раздавался всем на улицах) референдум. Британия уже заявляет о вмешательстве РФ в Брекзит. Германия имеет такие же данные о вмешательстве в свои выборы. Всё разведсообщество США, НАТО имеет данные о вмешательстве РФ в выборы в США. Мюллер имеет вагон и маленькую тележку материала о целом российском спруте в окружении Трампа (кстати, возможны отставки на следующей неделе в команде Трампа). И как я писал неоднократно, поток этой информации будет нарастать, как снежный ком, в ближайшие 12 месяцев".
Именно поэтому, "когда Трамп пытается играть в доброго полицейского и говорить, что он доверяет Путину и РФ нужна США для решения мировых проблем, - это ошибка Трампа", уверен аналитик, подчеркивая, что "это могло бы работать, если бы не было всего, что описано выше, а так Трамп просто зарывает себя глубж".
"Что касается Украины, то "процесс миротворцев" идет правильно и предсказуемо, - отмечает Пономарь. - Конгресс, Волкер, мировая (Канада, спасибо) и украинская дипломатия делают отличную работу. Эта тема будет основной на наступающей завтра новой неделе".
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, миротворцы
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