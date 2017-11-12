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Цинизм оккупантов: боевики специально создают очереди на КПВВ, а потом устраивают обстрелы
Представители Госпогранслужбы Украины заявили, то на КПВВ и вблизи дорожных коридоров у лнии разграничения на Донетине зафиксированы очередные провокации со стороны боевиков "ДНР". Оккупанты с неподконтрольной территории прекращали пропуск граждан, а потом устроили обстрел.
В частности отмечается, что сегодня по состоянию на 15:45, на КПВВ "Новотроицкое" не было ни пешей очереди, ни транспортных средств, двигавшихся на въезд в контролируемую Украиной территорию.
Вскоре пограничники получили информацию от проезжающих, что на неподконтрольной стороне находится около 100 автомобилей. Пропуск боевики "ДНР" не осуществляли специально.
Пограничники были готовы оформлять въезд прибывших на всех полосах, в случае внезапного восстановления пропуска. В результате в 16:20 на КПВВ "Новотроицкое" прибыло те самые около 100 авто, которые украинские пограничники оперативно пропустили.
"Уже в 16:35 на расстоянии 150-200 метров от контрольный поста "Березовое 2" были слышны звуки выстрелов... При этом транспортных средств и пешеходов на КПВВ в обоих направлениях не было", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, обстрелы, КПВВ
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