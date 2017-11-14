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После боя под Донецком у "ДНР" крупные потери: стало известно точное количество ликвидированных и раненых террористов

14.11.2017 10:26
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После боя под Донецком у "ДНР" крупные потери: стало известно точное количество ликвидированных и раненых террористов

За последние двое суток террористы “Л/ДНР” понесли серьезные потери: двое “защитников русскоговорящих” закончили свою миссию на Донбассе, не менее десятка попали в больницы с ранениями.

Как сообщает врач из зоны АТО, блогер Александр Чернов, 12-13 ноября в оккупированный Донецк в областную травматологию привезли не менее четырех тяжело раненных боевиков из сектора Еленовка - Докучаевск, где 12 ноября были сложные бои, пишет “Диалог.UA”. “Минимум 1 сдох - не довезли, и 1 крайне тяжелый, на ИВЛ, додыхает!” - написал он в Twitter.



Теги: Донецк, Донбасс, бой, потери
 
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