После боя под Донецком у "ДНР" крупные потери: стало известно точное количество ликвидированных и раненых террористов

14.11.2017 10:26

За последние двое суток террористы “Л/ДНР” понесли серьезные потери: двое “защитников русскоговорящих” закончили свою миссию на Донбассе, не менее десятка попали в больницы с ранениями.

Как сообщает врач из зоны АТО, блогер Александр Чернов, 12-13 ноября в оккупированный Донецк в областную травматологию привезли не менее четырех тяжело раненных боевиков из сектора Еленовка - Докучаевск, где 12 ноября были сложные бои, пишет “Диалог.UA”. “Минимум 1 сдох - не довезли, и 1 крайне тяжелый, на ИВЛ, додыхает!” - написал он в Twitter.