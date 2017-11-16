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В Мариуполе начал работу турецкий асфальтный завод
16.11.2017 14:50
Компания, которая может производить 210 тонн асфальта в час, недавно был открыт в Мариуполе турецкой фирмой Onur Construction Internationa.
Появление этой компании на мариупольском рынке связано с тем, что турецкие специалисты и дальше планируют выигрывать тендеры на ремонт дорог в Украине. В центральной части города работы уже начали.
Оборудование для работы предприятия привезли из Турции. Асфальт, произведенный на заводе, имеет гарантийный срок 10 лет.
Автор статьи: Наталья Рябчун
Теги: Донбасс, Мариуполь, завод, асфальт
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