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Люди из оккупированного Луганска получают SMS-ки с призывами радоваться объединению "ЛНР" и "ДНР" и встречать боевиков из Донецка, - Шкиряк назвал цель Путина
Советник министра внутренних дел Украины Шкиряк сообщил, что жители Луганска получают сообщения с призывом приветствовать "армию" "ДНР" на территории "ЛНР". Об этом сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "5 канал".
"В течение последних суток в Луганске активно распространяются SMS-сообщения с призывами приветствовать "армию" "ДНР", приветствовать объединение двух городов - Донецка и Луганска - в единое квазиобразование и вот здесь, по моему мнению, цель Путина в том, чтобы раз и навсегда похоронить идею введения миротворцев.
Потому что для них проще сказать, что это их внутренние дела, мы не вмешиваемся, решили они как-то там объединиться, а уже то, новое условное руководство, - а я думаю, будет ставка на Захарченко, - скажет: нет, здесь никаких миротворцев не будет. Я думаю, идея состоит в этом", - сказал Шкиряк. Кроме того, отметил, что на территории ОРДЛО находится пять тысяч военнослужащих вооруженных сил РФ.
Теги: Донецк, Донбасс, Путин, Луганск, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, Захарченко, миротворцы
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