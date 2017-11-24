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Цимбалюк: Армейские подразделения никогда не подчинялись главарям "ДНР" и "ЛНР"
Украинский журналист, корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк прокомментировал события последних дней в Луганске, которые завершились сегодня отставкой главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.
"События в Луганске еще раз подтверждают, что как только россияне захватывают какую-то территорию, они перестают информировать общество о том, что там происходит. Если включить российские телеканалы, то они рассказывают, что происходит в Киеве и других свободных городах Украины, - заявил Цимбалюк в комментарии изданию "ГОРДОН". - Но при этом РФ утаивает информацию о событиях в украинских городах, где висит российский оккупационный флаг. На мой взгляд, вся эта история ставит крест на потугах российского "государственного строительства" бандитских "республик". Москва тратила силы, чтобы сделать из "ЛНР" и "ДНР" субъектов международной политики, но они как были бандами, так ими и остались. А вообще в Кремле много башен, которые конкурируют между собой за право грабить оккупированный Донбасс".
Журналист подчеркнул, что несмотря на конфликт между боевиками, тяжелое вооружение оккупантов остается на прежних позициях.
"РФ контролирует около 400 км нашей границы. Им не нужны особые поводы для переброски на Донбасс новых сил. Никаких ограничений и преград перед ними не стоит. Конечно, в Москве опасались, что пока две банды в Луганске будут разбираться между собой, украинские войска пойдут в наступление. Поэтому они и решили перекинуть на Донбасс подкрепление. Но нужно понимать, что танки и артиллерия как управлялись российскими военными, так и продолжают. Армейские подразделения никогда не подчинялись главарям "ДНР" и "ЛНР". Так что, несмотря на все конфликты между боевиками, тяжелое вооружение остается на позициях", – заявил журналист.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, Плотницкий
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