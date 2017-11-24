На охрану Мариуполя вышло почти 300 человек

24.11.2017 18:35

Сегодня, 24 ноября, в подконтрольной части Донетчины правоохранители вышли на улицы для общеобластного инструктажа. Получив задание на выходные, патрули отправились по своим маршрутам. Наиболее многочисленными они будут в 700-тысячном Мариуполе.



В Мариуполе распределение сил и средств состоялось при участии начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Юрия Горустовича, который довел до сведения правоохранителей основные задачи и акцентировал внимание на мерах личной безопасности во время несения службы.



В числе приоритетных векторов остаются изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки, наркотических веществ, сохранение правопорядка на улицах городов и поселков, мгновенное реагирование на все без исключения сообщения от граждан.



В Мариуполе на улице города вышли 245 полицейских и 50 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Из их числа сформировано 54 пеших патрулей, 6 групп реагирования патрульной полиции и 1 группа быстрого реагирования, 10 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции.