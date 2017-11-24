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Проект "Стоптеррор" предлагает соратникам Плотницкого спасаться
Проект "Стоптеррор", который помогает сражаться с оккупантами Украины, опубликовл официальное заявление действующим боевикам из ОРДЛО.
"Проект "Стоптеррор" понимая сложившуюся ситуацию с силовой сменой "правительства" так называемой "ЛНР", предлагает командирам подразделений и рядовым солдатам, чиновникам, служащим, людям из близкого окружения бывшего главы "ЛНР" выехать на подконтрольную украинской власти территорию, - отмечается в заявлении на странице проекта в Фейсбуке. - Учитывая количество ликвидированных полевых командиров, таких как Дремов, Мозговой, Бетмен, Моторолла, Гиви вариант зачистки сторонников бывшего "правительства" неизбежен, поэтому за добровольное предоставление информации о военных преступлениях Российской Федерации на территории Украины вы получите материальное вознаграждение и защиту свидетельских показаний.
Не упустите свой шанс..."
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление т.н. "министра государственной безопасности" Леонида Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
Вполне вероятно, что теперь его соратников ждет зачистка.
Теги: Донбасс, ЛНР, Плотницкий, оккупанты, "Стоптеррор"
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