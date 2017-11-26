На одном из КПВВ торознули деликатесы

26.11.2017 18:22

Пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко сообщила, что на КПВВ "Гнутово" задержали украинца с грузом красной и черной икры.



Пограничники и представители Государственной фискальной службы в багажном отделении авто Chevrolet Evandа, на котором гражданин Украины следовал на неподконтрольные территории Донбасса, обнаружили красную икру в жестяных банках в количестве 122 штук и черную икру в стеклянных банках в количестве 10 штук российского производства.



Ориентировочная стоимость товара - 40 000 грн. Изъятые деликатесы передали представителям ГФС для принятия правового решения.