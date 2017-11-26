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Архив - Донецкая область

На одном из КПВВ торознули деликатесы

26.11.2017 18:22
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На одном из КПВВ торознули деликатесы

Пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко сообщила, что на КПВВ "Гнутово" задержали украинца с грузом красной и черной икры.

Пограничники и представители Государственной фискальной службы в багажном отделении авто Chevrolet Evandа, на котором гражданин Украины следовал на неподконтрольные территории Донбасса, обнаружили красную икру в жестяных банках в количестве 122 штук и черную икру в стеклянных банках в количестве 10 штук российского производства.

Ориентировочная стоимость товара - 40 000 грн. Изъятые деликатесы передали представителям ГФС для принятия правового решения.



Теги: Донбасс, пограничники, икра, КПВВ
 
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