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На одном из КПВВ торознули деликатесы
26.11.2017 18:22
Пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко сообщила, что на КПВВ "Гнутово" задержали украинца с грузом красной и черной икры.
Пограничники и представители Государственной фискальной службы в багажном отделении авто Chevrolet Evandа, на котором гражданин Украины следовал на неподконтрольные территории Донбасса, обнаружили красную икру в жестяных банках в количестве 122 штук и черную икру в стеклянных банках в количестве 10 штук российского производства.
Ориентировочная стоимость товара - 40 000 грн. Изъятые деликатесы передали представителям ГФС для принятия правового решения.
Теги: Донбасс, пограничники, икра, КПВВ
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