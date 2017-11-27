- Около 300 жителей Донетчины лишились пенсии из-за отказа от справки переселенца16:38
- Важно! Из Луганска в Донецк выехала колонна головорезов! Видно «чечена». Скандальное видео16:18
- В «ДНР» крупные потери на фронте — террористы экстренно готовят больницы к небывалому наплыву раненых15:42
- Захарченко снова угрожает Украине “симметричным ответом” 14:15
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти 13:45
- Через КПВВ в зоне АТО пытались провезти более 130 банок с икрой11:12
- Медведчук: Раскол среди главарей боевиков в Луганске не помешает обмену пленными09:17
- ВСУ без единого выстрела вернули под контроль Украины села под Горловкой08:45
- Эксперт о ситуации в Украине: Эта война уже проиграна Москвой21:59
- "Если он не трус..." Ходаковский бросил вызов Захарченко21:34
Около 300 жителей Донетчины лишились пенсии из-за отказа от справки переселенца
Сотням переселенцев Донбасса, получивших постоянную прописку на подконтрольной Украине территории, отказывают в выплате пенсии на общих основаниях, передает MRPL.CITY со ссылкой на Донецкие новости.
Переселенцев из неподконтрольного Донбасса, получивших прописку в Бахмуте, лишили пенсионных выплат в связи с тем, что люди добровольно снялись с учета и вышли из статуса ВПЛ. Для возобновления соцвыплат их принуждают снова оформить справку ВПЛ, что крайне возмущает бывших переселенцев, так как справка и постоянные проверки привязывают человека к месту регистрации.
Уполномоченный по соблюдению прав внутренне перемещенных лиц пытается решить вопрос возобновления выплат бывшим ВПЛ Бахмута.
«Через три года мы должны были бы радоваться, что люди каким-то образом наладили свою жизнь, приобрели жилье или зарегистрировались у родственников, взяли свою судьбу в свои руки. Но мы не порадовались за них, а наоборот – так больно ударили, прекратили выплаты пенсий. Как раз в Бахмуте была такая ситуация – около 300 человек, на которую Уполномоченный отреагировал. Уполномоченным направлено представление в Пенсионный фонд Бахмута, чтобы в месячный срок возобновить пенсионные выплаты всем, кому они были прекращены в связи с тем, что человек вышел добровольно из статуса ВПЛ», – сказала представитель Уполномоченного Жанна Лукьяненко.
Однако, так как вопрос получения пенсии переселенцами без справки ВПЛ нуждается в дополнительном законодательном урегулировании, нет четкого ответа, возобновят ли выплаты жителям Бахмута. Потому, по словам Жанны Лукьяненко, с каждой индивидуальной ситуацией эффективнее будет обратиться в суд.
Теги: Донбасс, пенсия, переселенцы
- Заместительница Луганского мэра хает украинскую хунту, однако не гнушается украинскими денежками
- В Красноармейске поймали мошенника, который дурил пенсионеров с оккупированных территорий
- На вопросы отвечает юрист. Часть 144
- Улучшение к концу недели: доллар и евро существенно подешевели
- Мнение эксперта: Греция снова будет "доить" ЕС или появиться новая Европа, которая заткнет за пояс даже Америку
- На Донетчине попался мужчина с ДНРовскими пенсионными бланками
- Около 300 жителей Донетчины лишились пенсии из-за отказа от справки переселенца16:38
- Важно! Из Луганска в Донецк выехала колонна головорезов! Видно «чечена». Скандальное видео16:18
- В «ДНР» крупные потери на фронте — террористы экстренно готовят больницы к небывалому наплыву раненых15:42
- Захарченко снова угрожает Украине “симметричным ответом” 14:15
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти 13:45
- СМИ: Луганск начали более усиленно патрулировать12:40
- Через КПВВ в зоне АТО пытались провезти более 130 банок с икрой11:12
- Плотницкого поменяли на такого же одиозного персонажа - эксперты предрекают новый передел в "ЛНР"10:19
- Медведчук: Раскол среди главарей боевиков в Луганске не помешает обмену пленными09:17
- ВСУ без единого выстрела вернули под контроль Украины села под Горловкой08:45
- Около 300 жителей Донетчины лишились пенсии из-за отказа от справки переселенца16:38
- Важно! Из Луганска в Донецк выехала колонна головорезов! Видно «чечена». Скандальное видео16:18
- Как продвинуть сайт в поисковой системе?16:09
- Наводнение в Афинах, число жертв выросло до 23 человек15:55
- В «ДНР» крупные потери на фронте — террористы экстренно готовят больницы к небывалому наплыву раненых15:42
- С января 2018 в украинских городах ограничат скорость до 50 км/ч15:22
- Смертельный бой: подробности самовольной атаки, которая обернулась трагедией15:08
- Цена на бензин снова растёт14:45
- ВСУ усилят охрану на всех военных складах14:30
- Захарченко снова угрожает Украине “симметричным ответом” 14:15
- Вся правда о молоке14:00
- Рождественский пост 2017: питание по дням13:30
- Что происходит, когда вы выпиваете чашку кофе09:02
- Какую нить-оберег носить на запястье08:15
- Скоро Новый год: врачи рассказали о пользе сосны в доме07:53
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- В Луганске - новый переворот
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- Неприятности на донбасских КПВВ: данные ГПСУ
- В районе Горловки развернулось сражение
- Официально подтверждены большие потери ВСУ в зоне АТО