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Дончане на «референдуме» проголосовали за присоединение к Великобритании
Донецкие интернет-пользователи необычно откликнулись на захлестнувшую Украину волну сепаратизма.
В социальных сетях родилась шуточная инициатива голосовать за "воссоединение" Донецка с Великобританией, основанная на том, что город основан англичанином Джоном Юзом.
"Дончане! Братья-англичане! Наступил решающий момент!
ТОЛЬКО ТЕБЕ РЕШАТЬ, ГДЕ БУДУТ ЖИТЬ ТВОИ ДЕТИ И НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ОНИ БУДУТ ГОВОРИТЬ!
Как известно, Юзовка ("Донецк") исконно английский город, основанный великим промышленником-англичанином - Джоном Юзом. На протяжении более сотни лет русские обманывали нас, что это исконно-русский город, а украинцы - что украинский!
Мы требуем референдума по возвращению Юзовки в своё исконное лоно - в состав Великой Британии!
Слава Джону Юзу и его городу! Боже, храни Королеву!" - призывают авторы инициативы.
Ниже следует форма для голосования под названием "Референдум о возвращении Юзовки ("Донецка") в состав Великобритании". Проголосовало уже более 7 тысяч человек, 61% из них высказались за присоединение к Великобритании, 16% - за широкую автономию с региональным английским языком.
По материалам nur.kz
Теги: Донецк, Донбасс, Великобритания, референдум
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