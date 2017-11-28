Дончане на «референдуме» проголосовали за присоединение к Великобритании

28.11.2017 14:58

Донецкие интернет-пользователи необычно откликнулись на захлестнувшую Украину волну сепаратизма.

В социальных сетях родилась шуточная инициатива голосовать за "воссоединение" Донецка с Великобританией, основанная на том, что город основан англичанином Джоном Юзом.

"Дончане! Братья-англичане! Наступил решающий момент!

ТОЛЬКО ТЕБЕ РЕШАТЬ, ГДЕ БУДУТ ЖИТЬ ТВОИ ДЕТИ И НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ОНИ БУДУТ ГОВОРИТЬ!

Как известно, Юзовка ("Донецк") исконно английский город, основанный великим промышленником-англичанином - Джоном Юзом. На протяжении более сотни лет русские обманывали нас, что это исконно-русский город, а украинцы - что украинский!

Мы требуем референдума по возвращению Юзовки в своё исконное лоно - в состав Великой Британии!

Слава Джону Юзу и его городу! Боже, храни Королеву!" - призывают авторы инициативы.

Ниже следует форма для голосования под названием "Референдум о возвращении Юзовки ("Донецка") в состав Великобритании". Проголосовало уже более 7 тысяч человек, 61% из них высказались за присоединение к Великобритании, 16% - за широкую автономию с региональным английским языком.

По материалам nur.kz