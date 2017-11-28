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В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию

28.11.2017 07:59
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В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию

Военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин заявил, что Россию уже дожимают западные санкции, поэтому вопрос Донбасса может решиться более мирным путем.
Об этом он рассказал "Апострофу".
"Россию уже дожимают санкциями. Вполне возможно, что дожмут. Это позволит избежать большого кровопролития. Ведь в случае военного решения проблемы агрессор бросит в бой мощную группировку регулярных войск РФ, которая дислоцируется возле неконтролируемого нами участка российско-украинской границы", - сказал Юрий Карин.
"Все упирается в дипломатическое решение вопроса, поскольку по устоявшейся международной практике на агрессора изначально действуют всеми возможными методами принуждения к миру", - добавил военный обозреватель.



Теги: Россия, Донбасс, войска, граница
 
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