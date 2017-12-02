Мины и боевики не дают работать СММ ОБСЕ на Донбассе

02.12.2017 08:23

По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, мины и неразорвавшиеся боеприпасы находятся во многих районах Донбасса, в частности на контрольных пунктах въезда-выезда и вблизи них.



Так, 19 ноября СММ впервые отметила наличие трех противотанковых мин примерно в 30 м к северу от дороги между подконтрольным украинскому правительству Пищевиком и оккупированным боевиками "ДНР" Верхнешироковским, расположенным менее чем в 2 км к востоку от Пищевика.



"Свобода передвижения СММ оставалась ограниченной из-за наличия мин и неразорвавшихся боеприпасов с обеих сторон от линии соприкосновения, а также ввиду запрета доступа со стороны военнослужащих или вооруженных лиц, - отмечается в сообщении СММ ОБСЕ за период с 13 по 26 ноября. - Ограничения преимущественно фиксировались в районах, которые не контролируются правительством".



Напомним, что СММ ОБСЕ рассказала о размещении тяжелого вооружения в зоне АТО.