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Под обстрел попали жилые дома Марьинки
02.12.2017 09:58
Губернатор Донетчины Павел Жебривский сообщил об очередном преступлении оккупантов Донбасса. Они ударили по мирным жителям Марьинки.
"Как сообщает мне Владимир Мороз, председатель Марьинского райгосадминистрации, обстрел продолжался в течение нескольких часов: примерно с 18 вечера до 3 ночи. Сегодня утром улицы, попавшие под обстрел, обходит обзорная группа. Пока обнаружили один поврежденный дом - на улице Шевченко, 266, в нем живет два человека. Группа продолжает работу. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - пишет глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.
Теги: Донбасс, Марьинка, обстрелы, Жебривский, оккупанты
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