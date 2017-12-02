Под обстрел попали жилые дома Марьинки

02.12.2017 09:58

Губернатор Донетчины Павел Жебривский сообщил об очередном преступлении оккупантов Донбасса. Они ударили по мирным жителям Марьинки.



"Как сообщает мне Владимир Мороз, председатель Марьинского райгосадминистрации, обстрел продолжался в течение нескольких часов: примерно с 18 вечера до 3 ночи. Сегодня утром улицы, попавшие под обстрел, обходит обзорная группа. Пока обнаружили один поврежденный дом - на улице Шевченко, 266, в нем живет два человека. Группа продолжает работу. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - пишет глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.