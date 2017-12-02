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Архив - Донецкая область

Под обстрел попали жилые дома Марьинки

02.12.2017 09:58
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Под обстрел попали жилые дома Марьинки

Губернатор Донетчины Павел Жебривский сообщил об очередном преступлении оккупантов Донбасса. Они ударили по мирным жителям Марьинки.

"Как сообщает мне Владимир Мороз, председатель Марьинского райгосадминистрации, обстрел продолжался в течение нескольких часов: примерно с 18 вечера до 3 ночи. Сегодня утром улицы, попавшие под обстрел, обходит обзорная группа. Пока обнаружили один поврежденный дом - на улице Шевченко, 266, в нем живет два человека. Группа продолжает работу. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - пишет глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.



Теги: Донбасс, Марьинка, обстрелы, Жебривский, оккупанты
 
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