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В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора
На Донбассе в миссии ОБСЕ работают представители 40 стран, из которых больше половины - из стран ЕС. В то же время, 39 наблюдателей в составе СММ ОБСЕ - из России, которая вот-вот будет официально названа страной-агрессором (соотвтетствующий законопроект украинский парламент уже принял в первом чтении).
Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, выступая на брифинге Хельсинкской комиссии на тему "Украина: отчеты с передовой".
Больше всего в миссии ОБСЕ представителей США - 66 наблюдателей.
"Наблюдательные патрули состоят из представителей разных стран. После проведения патрулирования, все члены наблюдательного патруля должны согласовать свой отчет. Эти патрули состоят из 6-8 участников, разных по национальности и происхождению", - пояснил Хуг.
Теги: Россия, Донбасс, наблюдатели, Александр Хуг, СММ ОБСЕ
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