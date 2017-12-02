В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора

02.12.2017 21:30

На Донбассе в миссии ОБСЕ работают представители 40 стран, из которых больше половины - из стран ЕС. В то же время, 39 наблюдателей в составе СММ ОБСЕ - из России, которая вот-вот будет официально названа страной-агрессором (соотвтетствующий законопроект украинский парламент уже принял в первом чтении).



Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, выступая на брифинге Хельсинкской комиссии на тему "Украина: отчеты с передовой".



Больше всего в миссии ОБСЕ представителей США - 66 наблюдателей.



"Наблюдательные патрули состоят из представителей разных стран. После проведения патрулирования, все члены наблюдательного патруля должны согласовать свой отчет. Эти патрули состоят из 6-8 участников, разных по национальности и происхождению", - пояснил Хуг.