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В прифронтовой Николаевке нашли арсенал
03.12.2017 10:40
Сотрудники Волновахского отдела полиции Донетчины совместно с военнослужащими НГУ и работниками СБУ, получив оперативную информацию о возможном местонахождении боеприпасов в прифронтовой Николаевке, изъяли в одном из заброшенных домов арсенал боеприпасов.
РПГ- 22 и более тысячи патронов различных калибров находились на полу комнаты в картонное коробке.
На месте также работали взрывотехники, которые позаботились о том, чтобы взрывоопасные предметы не создавали угрозу для местных жителей.
Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители сейчас устанавливают, кому принадлежит этот арсенал.
Теги: Донбасс, полиция, гранатомет, Николаевка, арсенал
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