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Три года назад был назначен поезд из Мариуполя в оккупированный Крым
В 2014 году детективная история произошла с назначением поезда из Мариуполя в оккупированный Крым, передает 0629.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте «Укрзализныци, поезд Мариуполь – Севастополь курсирует через день и следует через Волноваху, Мелитополь, Джанкой, Симферополь и Бахчисарай. Общее время следования от начальной до конечной станции — чуть менее 14 часов.
Стоит отметить, что назначение этого поезда стало неожиданным, ведь горожане неоднократно просили поезд в Крым, особенно в летний период времени, но ДЖД, ссылаясь на экономическую необоснованность, отказывала жителям в этом. В то же время в «Укразализныце» отказались сообщить журналистам о том, кто именно назначает поезда из Мариуполя — украинская власть или же министерство транспорта «ДНР».
С чем связано появление такого поезда в зимнее время года, узнать в пресс-службе Донецкой железной дороги не удалось. Экс-руководитель пресс-службы ДЖД Владимир Селиванов сообщил 0629, что такой структуры, как Донецкая железная дорога, больше не существует, вместо нее есть министерство транспорта «ДНР». Именно министерство назначает все поезда. Руководитель этой «пресс-службы» так и не поднял телефонную трубку.
Назначением этого поезда обеспокоились городские общественники. По их мнению, появление такого поезда — не самый благоприятный знак, ведь это дает возможность поставки оружия и "ополченцев" из оккупированной территории прямиком в украинский Мариуполь и появления новых диверсионно-разведывательных групп.
Между тем, этот поезд просуществовал недолго и в скором времени был отменен.
Теги: Донбасс, Крым, Мариуполь, Севастополь, поезд, Донецкая железная дорога, ДНР
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