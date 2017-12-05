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В будущем году РФ продолжит отправлять «гумконвои» на Донбасс
05.12.2017 16:51
Российские спасатели продолжат отправлять «гумконвои» на Донбасс. Об этом сегодня, 5 декабря, рассказал глава МЧС РФ Владимир Пучков, передает dnews.dn.ua.
«71 гуманитарный конвой позволил нам организовать адресную конкретную помощь многодетным семьям, людям пожилого возраста, детям, в минимально необходимом объеме восстанавливать инфраструктуру, энергетику, системы водоснабжения, и все то, что требуется Донецкой и Луганской областям Украины», – утверждает Пучков.
«На 2018 год также мы имеем соответствующие планы, гуманитарная помощь будет осуществляться», – добавил он.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Российская Федерация, Луганская область, МЧС, гуманитарный конвой
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