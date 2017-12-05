В будущем году РФ продолжит отправлять «гумконвои» на Донбасс

05.12.2017 16:51

Российские спасатели продолжат отправлять «гумконвои» на Донбасс. Об этом сегодня, 5 декабря, рассказал глава МЧС РФ Владимир Пучков, передает dnews.dn.ua.

«71 гуманитарный конвой позволил нам организовать адресную конкретную помощь многодетным семьям, людям пожилого возраста, детям, в минимально необходимом объеме восстанавливать инфраструктуру, энергетику, системы водоснабжения, и все то, что требуется Донецкой и Луганской областям Украины», – утверждает Пучков.

«На 2018 год также мы имеем соответствующие планы, гуманитарная помощь будет осуществляться», – добавил он.