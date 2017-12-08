Мариуполь предупредили: никаких петард и фейерверков

08.12.2017 20:20

Мариупольские патрульные напоминают о запрете использования пиротехники в городе.



"Приближаются новогодние и рождественские праздники. Одной из главных развлечений в течение этого периода обычно был запуск пиротехнических средств. Однако учитывая непростую ситуацию, которая сложилась в нашем государстве в условиях вооруженного конфликта, от этой традиции пришлось отказаться", - отмечают патрульные.



Они напоминают, что согласно постановлению Мариупольского городского совета № 300 от 14.08.2014 года на территории города запрещено использовать пиротехнические средства до момента завершения антитеррористической операции.



Основной причиной, по которой нельзя использовать пиротехнику является шум, который может стать причиной паники среди населения.



Согласно Приказу МВД Украины № 1649 от 23.12.2003, за данное нарушение предусмотрена ответственность по ст. 195-6 КУоАП "Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств", а также штраф в размере от 595 грн до 1020 грн с конфискацией пиротехнических средств.