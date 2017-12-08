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Архив - Донецкая область

Нардеп сообщила жуткие сведения о жизни у линии разграничения

08.12.2017 08:57
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Нардеп сообщила жуткие сведения о жизни у линии разграничения

Народный депутат Наталья Веселова (переселенка из Донецка) встретилась в Киеве с главной Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгением Каплиным. Среди прочего, обсудили проблемы населенных пунктов у линии разграничения на Донетчине.

"Село Травневое - 100 жителей, 5 детей, лежащие старики, слепая женщина. Волонтеры оказывают помощь. При этом ВГА рапортует, что на село - нормальная дорога. Евгений вчера был там - дороги нет, машина проехать не может. На обочине мины. Село с начала АТО не имеет газа. Уже три недели отсутствует электроэнергия. Фельдшерский пункт в Травневом не работает уже месяц", - пишет Веселова на своей странице в Фейсбуке.

По ее данным, поселки Майорск и Зайцево четвертую зиму остаются без тепла.

"Газопровод перебит в результате боевых действий. Дрова не используются. Были даже случаи травмирования людей в результате взрывов патронов, которые застревали в дровах во время перестрелок, - отмечает Веселова. - Папа Римский предоставил средства закупить более 50 батарей, однако их нельзя подключить к системе отопления. ДТЭК просит 12-16 тысяч с каждого домохозяйства на это. НКРЭКП говорит, что для всех украинцев единые правила подключения к электрическим сетям и никаких льгот для поселков на линии разграничения нет. Я и волонтерские организации неоднократно обращались в Кабмин, но никакой реакции нет… Тысячи проблем. Каждая из них требует невероятных усилий молодых, патриотических, настоящих волонтеров".



Теги: Донбасс, нардеп, волонтеры, линия разграничения, проблемы
 
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