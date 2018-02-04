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Авто с номерами "ДНР" не сумело прорваться через линию разграничения
04.02.2018 09:38
Вчера в КПВВ "Марьинка" задержали автомобиль "Хюндай", на котором гражданин Украины ехал с неконтролируемой территории.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, пограничным нарядом Краматорского отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы в багажнике транспортного средства были обнаружены автомобильные номерные знаки так называемой "ДНР".
Гражданина Украины и выявленную находку передали сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.
Напомним, что КПВВ "Марьинка" вчера штурмовали чаще всего.
Сегодня утром в Донецкой области у контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения собралось 360 транспортных средств.
Теги: Донбасс, пограничники, ДНР, линия разграничения, КПВВ
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