Авто с номерами "ДНР" не сумело прорваться через линию разграничения

04.02.2018 09:38

Вчера в КПВВ "Марьинка" задержали автомобиль "Хюндай", на котором гражданин Украины ехал с неконтролируемой территории.



Как сообщает Госпогранслужба Украины, пограничным нарядом Краматорского отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы в багажнике транспортного средства были обнаружены автомобильные номерные знаки так называемой "ДНР".



Гражданина Украины и выявленную находку передали сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.

Напомним, что КПВВ "Марьинка" вчера штурмовали чаще всего.



Сегодня утром в Донецкой области у контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения собралось 360 транспортных средств.