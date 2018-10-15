Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться

15.10.2018 07:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться

Контрольно пропускные пункты въезда и выезда на линии разграничения являются временными сооружениями и будут передвигаться к российской границе.  Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил  спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Он подчеркнул, что КПВВ «ни в коем случае не граница». «Признание порядка оформления как на госгранице, или КП въезда и выезда как постоянных сооружений ‒ это легитимизация группировок "ДНР" и "ЛНР". И там действует другой порядок. На западной границе пограничники выполняют обязанности и в пунктах пропуска, и за их пределами, на так называемых "зеленых участках". На линии разграничения пограничники размещаются только на КП въезда и выезда. Это временные сооружения, которые уже несколько раз перемещались по мере продвижения ВСУ. Будут они и дальше перемещаться, пока не будет полностью восстановлена территориальная целостность Украины», ‒ сказал он.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, линия разграничения, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх