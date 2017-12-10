Хроника войны: из зоны АТО пришли хорошие и плохие новости

10.12.2017 06:49

По данным пресс-центра штаба АТО, на Донбассе вчера российско-оккупационные войска продолжали вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя, в том числе, запрещенные "Минском" минометы различных калибров.



Особенно активизировался противник в темное время суток.



В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. На данный момент это – самое большое количество обстрелов за сутки с начала зимы. И это, безусловно, плохая новость.



Но есть и хорошая: вследствие вражеских обстрелов ни один украинский защитник вчера не пострадал.



"В случаях, когда обстрелы противника составили непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, подразделения Вооруженных Сил Украины отвечали противнику огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают в штабе.