- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Дети Донетчины жалуются в полицию на семейные ссоры18:04
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
Перемирие в зоне АТО: озвучены хорошие новости
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе с начала суток 23 декабря наблюдается перемирие, о котором стороны договорились в Минске.
"С начала суток по всей линии разграничения наблюдаем тишину. ВСУ и другие формирования, которые выполняют задания в зоне проведения АТО готовы к режиму перемирия и будут его придерживаться", – отметил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай в комментарии "112 Украина".
В то же время он напомнил, что по информации разведки, неподалеку линии столкновения боевики спрятали запасы боеприпасов к артиллерийским системам и другим видам тяжелого вооружения. В штабе АТО отмечают, что цель создания этих арсеналов – открытые провокации против подразделений ВСУ и возможные обстрелы боевиками своих территорий, чтобы обвинить в этих обстрелах украинских военных.
Напомним, в зоне АТО с полуночи 23 декабря вступило в силу новое, предпраздничное перемирие. О нем стороны договорились в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря. Тогда же стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям.
Напомним, что всего за минувшие сутки российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины в зоне АТО. В результате вражеских обстрелов один защитник Украины погиб, один ранен, еще один получил боевую травму.
В отличие от представителей пророссийской группировки "ДНР", которые уже наводняют информационное пространство фейковыми новостями о якобы срыве перемирия со стороны ВСУ, их "коллеги" с Луганщины сообщили, что перемирие, которое начало действовать с 00:00 23 декабря, соблюдается.
Теги: Донбасс, перемирие, АТО, ВСУ
- Отличные новости с оккупированной части Донецкой области
- Перемирие в действии: только за сегодняшний день боевики 14 раз нарушили минские договоренности
- Жебривский сказал, что обезопасит Донбасс
- Кому выгодно то, что сейчас происходит в зоне АТО
- За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - потерь у ВСУ нет
- Заметки из прифронтового Мариуполя
- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Дети Донетчины жалуются в полицию на семейные ссоры18:04
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
- Яценюка задержали в Женеве "за Чечню"19:57
- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- Портников назвал проблему россиян как нации19:34
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»