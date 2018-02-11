Появилась карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля

11.02.2018 12:46

Сегодня, 11 февраля, информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал карту, отобрадающую ситуацию на донбасском фронте на начало текущих суток.



Удары пришлись на районе Светлодарской дуги, а также на часть Луганщины и Приморья.

Напомним, что, по данным пресс-центра штаба АТО, российско-оккупационные войска совершили вчера 8 обстрелов. О пострадавших не сообщалось.