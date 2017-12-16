Бороться с наркопреступностью на Донетчине будет необычный сертифицированный спец

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Воспитанница кинологического центра полиции Донецкой области ризеншнауцер Кейси вместе со своим проводником Тарасом Кубой прошли двухнедельный курс по программе подготовки кинологических команд Нацполиции Украины по поиску наркотиков. На экзаменах команда полиции Донетчины получила 380 баллов из 400 возможных.
По данным отдела коммуникации полиции Донецкой области, курсы проходили на базе Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения Государственной фискальной службы в г. Хмельницком в рамках межведомственного сотрудничества. Впервые три кинологические группы Нацполиции получили возможность "повысить квалификацию" и потренироваться вместе с таможенниками.
Служебные собаки выполняли упражнения по поиску наркотиков в легковом, грузовом и пассажирском транспорте, а также в помещениях. Полицейских "нюхачей" учили находить различные виды наркотиков (от героина до марихуаны).
Обучение проходило в условиях, приближенных к реальным - в настоящем поезде, рефрижераторах, складских помещениях и комнатах с мебелью. Были выездные занятия в троллейбусном депо. Инструкторы использовали во время учений только натуральные вещества. Они имеют значительно более слабый запах, чем запах заменителя, которым пользуются обычно в кинологических центрах…
"Кейси находила наркотики в обшивку двери, в бензобаке, бампере и тому подобное. Самая сложная задача, это, пожалуй, обследование купейного вагона и квартиры, где много мест, куда можно спрятать наркотики, и собака должна быстро и в определенном порядке обследовать их все", - отмечает кинолог Тарас Куба.
Кейси, полное имя которой Kameya Right Guard - 1,2 года. Она выросла у Тараса на руках и, чувствуя какую-либо угрозу, защищает его.
"Сейчас породу ризеншнауцер почти не встретишь в служебном собаководстве, однако у нее есть свои преимущества - Кейси любит играть, выполнять задания, ее нужно постоянно нагружать новыми командами, ведь она не любит "застаиваться", - говорит полицейский о своей любимице.
После обучения Кейси и Тарас Куба сдали экзамены на "отлично "и получили сертификат об окончании курсов спецподготовки по поиску наркотических веществ.
Кейси получила новый опыт, и теперь будет воплощать его на практике - дежурить на вокзалах в Мариуполе, выезжать на обыски.
Напомним, сейчас в кинологическом центре полиции Донецкой области - 19 собак, из них три специализируются на поиске наркотиков.
Теги: Донбасс, наркотики, полиция, собака, кинолог
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