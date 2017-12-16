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Волонтер рассказал, как успокоили боевиков на Светлодарской дуге
Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что вчера вечером на одной из передовых позиций на Светлодарской дуге в районе посёлка Троицкое, оккупанты "потревожили" пехоту ВСУ крупным и запрещённым Минскими соглашениями калибром.
"Так как расстояние там не малые, и пехота адекватно ответить не могла, то за них тут же вступилась "Третья сила", и очень хорошо и точно отработала в ответ. Калибр был разный, но именно тот, который достал до позиций обдроченцев. Причём работали одновременно и с разных мест. И ночь потом была относительно спокойная", - пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке.
Отметим, что Троицкое упоминалось в сводке АТО как одна из "горячих точек" вчерашнего вечера.
Напомним, что за минувшие сутки российско-оккупационные гибридные войска произвели минимальное количество обстрелов за декабрь. Потерь в рядах ВСУ нет.
Теги: Донбасс, обстрел, боевики, Светлодарская дуга
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