Волонтер рассказал, как успокоили боевиков на Светлодарской дуге

16.12.2017 11:52

Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что вчера вечером на одной из передовых позиций на Светлодарской дуге в районе посёлка Троицкое, оккупанты "потревожили" пехоту ВСУ крупным и запрещённым Минскими соглашениями калибром.



"Так как расстояние там не малые, и пехота адекватно ответить не могла, то за них тут же вступилась "Третья сила", и очень хорошо и точно отработала в ответ. Калибр был разный, но именно тот, который достал до позиций обдроченцев. Причём работали одновременно и с разных мест. И ночь потом была относительно спокойная", - пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке.



Отметим, что Троицкое упоминалось в сводке АТО как одна из "горячих точек" вчерашнего вечера.

Напомним, что за минувшие сутки российско-оккупационные гибридные войска произвели минимальное количество обстрелов за декабрь. Потерь в рядах ВСУ нет.