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Архив - Донецкая область

Пересечение линии разграничения: статистика от ГПСУ

17.12.2017 08:55
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Пересечение линии разграничения: статистика от ГПСУ

По данным Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), за прошедшие сутки, 16 декабря, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 37,6 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств.

В ГПСУ опубликовали статистику пересечений через каждый КПВВ:

"Майорск" - 8585 человек и 986 транспортных средств;

"Марьинка" - 9066 человек и 1628 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7139 человек и 1325 транспортных средств;

"Гнутово" - 3880 человек и 925 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8966 человек.

Напомним, что сотни граждан вчера не смогли пересечь пункт пропуска "Станица Луганская" до его закрытия.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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