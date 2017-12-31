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Архив - Донецкая область

Опубликована сводка последнего утра 2017 года с донбасских КПВВ

31.12.2017 10:30
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Опубликована сводка последнего утра 2017 года с донбасских КПВВ

Представители Госпогранслужбы Украины сообщили, что сегодня, 31 декабря, у линии разграничения в Донецкой области скопилось 340 авто.

Так, на въезд и выезд находилось: у КПВВ "Майорское" - 50/50; "Марьинка" - 30/80; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 30/20 транспортных средств..

Отмечается, что в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Напомним, что сквозь линию разграничения в зоне АТО вчера сумели прорваться более 25 тысяч человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
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