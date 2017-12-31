Опубликована сводка последнего утра 2017 года с донбасских КПВВ

31.12.2017 10:30

Представители Госпогранслужбы Украины сообщили, что сегодня, 31 декабря, у линии разграничения в Донецкой области скопилось 340 авто.



Так, на въезд и выезд находилось: у КПВВ "Майорское" - 50/50; "Марьинка" - 30/80; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 30/20 транспортных средств..



Отмечается, что в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.



Напомним, что сквозь линию разграничения в зоне АТО вчера сумели прорваться более 25 тысяч человек.