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Опубликована сводка последнего утра 2017 года с донбасских КПВВ
31.12.2017 10:30
Представители Госпогранслужбы Украины сообщили, что сегодня, 31 декабря, у линии разграничения в Донецкой области скопилось 340 авто.
Так, на въезд и выезд находилось: у КПВВ "Майорское" - 50/50; "Марьинка" - 30/80; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 30/20 транспортных средств..
Отмечается, что в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.
Напомним, что сквозь линию разграничения в зоне АТО вчера сумели прорваться более 25 тысяч человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
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