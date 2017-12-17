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Святогорск: лагерь "Лесная сказка" хотят превратить в олимпийскую базу
Президент Национального олимпийского комитета Украины, Герой Украины, многократный рекордсмен мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка сообщили, что в Свягорске планируется строительство региональной олимпийской базы.
Сейчас идет работа над разработкой проекта, а в ближайшие вопросами повестки дня будут общественные обсуждения и решения сессии Славянского городского совета о передаче оздоровительного лагеря "Лесная сказка" под строительство сверхсовременного спортивного объекта.
По мнению Сергея Бубки, который в эти выходные посетил с визитом Донетчину, такую идею надо поддержать на всех уровнях. "Я всегда озвучивал свою позицию на Оргкомитете по подготовке к Олимпийским играм: в Украине должно быть 4-5 региональных спортивных центров (на востоке, западе, юге, севере и в центре страны), чтобы дать возможность развиваться видам спорта, где украинцы традиционно имеют достижения на международных соревнованиях, - отметил президент НОК. - А в таком городе, как Святогорск, создание базы олимпийской подготовки было бы супер! Каждая уважающая себя страна это делает. Ведь успешные выступления отечественных спортсменов лучше способствуют объединению, является поводом для гордости за свой народ и свою страну".
По словам Сергея Бубки, он, а также местные и областные власти сошлись во мнении, что, несмотря на рекреационные ресурсы в Святогорске, будущая база сможет принимать на оздоровление как юных и взрослых спортсменов, так и детей по путевкам.
Теги: Донбасс, спорт, Святогорск, олимпиада, Сергей Бубка
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