Тука заявил, что восстановление «старого Донбасса» — это преступление

18.12.2017 14:15

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука заявил, что попытка восстановить старый Донбасс будет преступлением по отношению к Украине. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос «Долго ли Украине придется после завершения боев «зализывать рану Донбасса»?», передает «Восстановление Донбасса».

«Украина уже туда не вернется. Попытка восстановить старый Донбасс будет преступлением по отношению к Украине, огромной бесцельной тратой денег, это никому не надо – ни государству, ни обществу, ни самим шахтерам. Нам нужно идти в будущее, к статусу постиндустриальной державы. Это потребует огромных инвестиций, политической воли, которая состоит в том, чтобы отбить желание мародерить на восстановлении Донбасса. Сейчас есть ощущение, что слишком многие политики на проекте восстановления хотят нагреть руки», – сказал замминистра МинВОТ.

По его словам, «группа людей правящего класса не определилась с общей точкой зрения, общей философией и это обычно вредит». «Я принимал участие как минимум в пяти «круглых столах», международных в том числе, где присутствовали представители местных и властей, и бизнеса с востока, но даже сотрудники Академии Наук утверждают, что прежнего Донбасса уже не будет – индустриального сырьевого монстра, живущего в XIX веке», – рассказал Тука.