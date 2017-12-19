Появилось объяснение, зачем боевики ДНР-ЛНР сами себя обстреливают

19.12.2017 11:24

Боевики неоднократно обстреливают мирное население, которое находится на оккупированной территории Донбасса и самих себя для того, чтобы мобилизовать сторонников и обвинить украинскую сторону в нарушении Минских соглашений. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

"Они это делают все время для мобилизации своих сторонников и так далее. Такие обстрелы самих себя ведутся все время. Я просто напомню, когда несколько лет назад в Донецке был взорван троллейбус. Тогда боевики сначала говорили, что это обстрелы со стороны наших Вооруженных сил.

Но когда было доказано, что расстояние не позволяет использовать ту или иную технику, и было очевидно, что стреляли откуда-то изнутри, то начали рассказывать о блуждающем миномете, который ездил на мусоровозе", - считает Гримчак.

По его словам, украинская сторона должна реагировать на данные провокации согласно действующим процедурам и порядкам.