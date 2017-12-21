Сутки в АТО: снова жертвы, снова слезы

21.12.2017 12:39

Позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 15 раз.

Слезы и смерти не прекращаются

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 15 раз – в результате один военный погиб, еще четверо получили ранения. Об этом говорится в сводке пресс-центр штаба антитеррористической операции утром в четверг, 21 декабря.

Вооруженные силы Украины «давали агрессору адекватный огневой ответ».

Согласно сводке, на луганском направлении из минометов по украинским позициям били возле Травневого, Гладосово и Новотошковского.

На донецком направлении сепаратисты открывали огонь возле Авдеевки, шахты Бутовка и Каменки, говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что боевики перешли на военное время.

Источник novyny24.com.ua.