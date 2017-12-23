Соцсети: в Донецке подозрительно тихо

23.12.2017 17:24

Пользователи соцсетей из временно оккупированного Донецка сообщают, что в городе сегодня спокойно.



Вот, что пишут жители города на своих страницах и в группах:



"После вчерашнего кошмара - тихо. Типа началось новогоднее перемирие…"



"Боже, неужели я слушаю тишину? Давно такого не было…"



"Затишье… Перед бурей?"



"Что-то грохнуло! Я так испугалась… Потом выяснилось, что пьяный сосед жахнул петарду в подъезде. Задушила бы…"



"Пусть это перемирие будет настоящим… Ну пусть! Так надоело, что их постоянно срывают".

Напомним, что с 00:00 сегодня, 23 декабря, должно было начаться очередное перемирие, согласованное переговорщиками в Минске. Но оккупанты сорвали его в первый же день…