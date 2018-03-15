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«Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
Вчерашнему затишью в зоне АТО, судя по информацию местных жителей, пришел конец. Сегодня с наступлением вечера жители оккупированного Донецка сообщают о разгоревшихся на окраинах города боях, передает donpress.com.
Так, в своих комментариях люди пишут:
«Площадка. охриневает (началось с сбивание, а сейчас все, что попало под руки то и в ходу! Разное слушаем. на поселке норм. Площадка, понеслось путиловка слышим Октябрьский-интенсивность спала, бахают периодически мощно»
«И щас херачит орковская зенитка и арта откуда-то из зоны ставков, недалеко от шахты октябрьской».
«ДФ 17. 40 к Донецк Шо за салют северо-запад? Какие-то шипящие бахи и стрелковое Да, район Песок-Вольво…очень плотно гранатометы и стрелковое с ДШК… минут 20»
«Перемирие в Донецке прямо сейчас…»
«Ого замес сторона ДАП очень шумно и плотно!»
Теги: Донецк, Донбасс, перемирие, ДНР, АТО, обстрелы
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