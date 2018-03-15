Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом

15.03.2018 19:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом

Вчерашнему затишью в зоне АТО, судя по информацию местных жителей, пришел конец. Сегодня с наступлением вечера жители оккупированного Донецка сообщают о разгоревшихся на окраинах города боях, передает donpress.com.

Так, в своих комментариях люди пишут:

«Площадка. охриневает (началось с сбивание, а сейчас все, что попало под руки то и в ходу! Разное слушаем. на поселке норм. Площадка, понеслось путиловка слышим Октябрьский-интенсивность спала, бахают периодически мощно»
«И щас херачит орковская зенитка и арта откуда-то из зоны ставков, недалеко от шахты октябрьской».
«ДФ 17. 40 к Донецк Шо за салют северо-запад? Какие-то шипящие бахи и стрелковое Да, район Песок-Вольво…очень плотно гранатометы и стрелковое с ДШК… минут 20»
«Перемирие в Донецке прямо сейчас…»
«Ого замес сторона ДАП очень шумно и плотно!»



Теги: Донецк, Донбасс, перемирие, ДНР, АТО, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх