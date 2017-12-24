Утренняя сводка с донбасских КПВВ: кошмар у Марьинки

24.12.2017 08:39

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным. А очереди – огромны.



По данным Госпогранслужбы Украины, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/70; "Марьинка" - 50/250; "Новотроицкое" - 15/10; "Гнутово" - 60/80.



Напомним, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили о длинных очередях в районе КПВВ "Станица Луганская".