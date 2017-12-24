В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака

24.12.2017 20:16

Третий год подряд в районе проведения антитеррористической операции в рамках гуманитарного проекта "Эвакуация-200" осуществляются мероприятия по поиску пропавших без вести, эксгумации и эвакуации тел погибших военнослужащих ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов.



"Поиск погибших и пропавших без вести осуществляется представителями отдела поисковой работы Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ в сотрудничестве со следственными органами Военной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины, - отметил начальник группы координации ГВС штаба АТО подполковник Владислав Кравченко. – Ими, в частности, выносятся постановления об отборе биологических материалов от тел погибших для проведения ДНК-экспертиз".



Как сообщил офицер, работать в местах ведения боевых действий и возможных захоронений достаточно опасно, потому что есть вероятность попасть под обстрел. К тому же, территория, где приходится проводить поиск, усеяна растяжками и минами. Именно поэтому, в первую очередь офицеры ГВС согласовывают свои действия с Общим центром по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Получив гарантию соблюдения "режима тишины", начинают работу. Первыми выдвигаются саперы…



В последнее время в миссии "Эвакуация 200" к поиску мест неучтенных захоронений и тел украинских бойцов, погибших на Донбассе, привлекаются специалисты кинологического клуба со специально обученной собакой. В настоящее время это единственная в Украине собака, имеющая навыки розыска тел на глубине до двух метров.



"Сейчас довольно сложно проводить подобные мероприятия, поскольку никто не хочет снова беспокоить родных и ворошить их душевные раны от потери близких людей. Но наше государство переживает нелегкие времена, поэтому очень важно, чтобы народ Украины верил и понимал, что каждый военнослужащий, который погиб, защищая Родину, независимость и суверенитет, будет похоронен со всеми воинскими почестями", - подчеркнул подполковник Владислав Кравченко.