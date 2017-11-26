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Архив - Луганская область

Луганщина: появились официальные данные о передаче боевиками тел погибших воинов АТО

26.11.2017 10:42
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Луганщина: появились официальные данные о передаче боевиками тел погибших воинов АТО

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что при координации СЦКК содействовала установлению режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения в подконтрольном правительству пгт Новотошковское (53 км к западу от Луганска) и подконтрольном "ЛНР" пгт Сентяновка (быв. Фрунзе, 44 км к западу от Луганска) для обеспечения перевозки тел погибших военнослужащих ВСУ.

О том, что тела переданы украинской стороне, вчера сообщили представители пророссийской группировки "ЛНР". Теперь СММ ОБСЕ это подтвредила.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что двое военнослужащих, которые считались погибшими во время боевого столкновения близ Крымского, смогли выйти из зоны поражения противником и вернуться к своим подразделениям.

Во время вчерашнего визита министра обороны Украины Степана Полторака в Северодонецкий военный мобильный госпиталь, глава оборонного ведомства пообщался с бойцом одного из подразделений ВСУ, который участвовал в недавних боевых действиях вблизи Крымского.

В связи с распространением искаженной информации о погибших военнослужащих в бою 23 ноября под Крымским Луганской области представители 16 отдельного мотопехотного батальона ВСУ представили разъяснения.



Теги: Донбасс, война, погибли, АТО, тела, СММ ОБСЕ
 
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