Представители "ЛНР" передали украинским волонтерам тела погибших воинов ВСУ

25.11.2017 11:44

Сегодня, 25 ноября, представители пророссийской группировки "ЛНР" передали представителям украинских волонтерских организаций тела трех воинов ВСУ, которые на днях погибли на Луганщине.



При передаче тел, которая состоялась в районе Счастья, присутствовали сотрудники СЦКК и СММ ОБСЕ.



Т.н. "официальный представитель народной милиции" пророссийской группировки "ЛНР" уверяет, что украинские воины погибли в районе пгт. Фрунзе (Сентяновка после декоммунизации).



В то же время, по данным украинской стороны, основные потери произошли позавчера у поселка Крымское. При этом двое воинов, которые ранее считались погибшими, вернулись в расположение своих частей. Согласно сводке пресс-центра штаба АТО, вчера потерь не было.