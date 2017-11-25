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Представители "ЛНР" передали украинским волонтерам тела погибших воинов ВСУ
25.11.2017 11:44
Сегодня, 25 ноября, представители пророссийской группировки "ЛНР" передали представителям украинских волонтерских организаций тела трех воинов ВСУ, которые на днях погибли на Луганщине.
При передаче тел, которая состоялась в районе Счастья, присутствовали сотрудники СЦКК и СММ ОБСЕ.
Т.н. "официальный представитель народной милиции" пророссийской группировки "ЛНР" уверяет, что украинские воины погибли в районе пгт. Фрунзе (Сентяновка после декоммунизации).
В то же время, по данным украинской стороны, основные потери произошли позавчера у поселка Крымское. При этом двое воинов, которые ранее считались погибшими, вернулись в расположение своих частей. Согласно сводке пресс-центра штаба АТО, вчера потерь не было.
Теги: Донбасс, погибли, ЛНР, боевики, ВСУ
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