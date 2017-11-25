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Архив - Луганская область

Представители "ЛНР" передали украинским волонтерам тела погибших воинов ВСУ

25.11.2017 11:44
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Представители "ЛНР" передали украинским волонтерам тела погибших воинов ВСУ

Сегодня, 25 ноября, представители пророссийской группировки "ЛНР" передали представителям украинских волонтерских организаций тела трех воинов ВСУ, которые на днях погибли на Луганщине.

При передаче тел, которая состоялась в районе Счастья, присутствовали сотрудники СЦКК и СММ ОБСЕ.

Т.н. "официальный представитель народной милиции" пророссийской группировки "ЛНР" уверяет, что украинские воины погибли в районе пгт. Фрунзе (Сентяновка после декоммунизации).

В то же время, по данным украинской стороны, основные потери произошли позавчера у поселка Крымское. При этом двое воинов, которые ранее считались погибшими, вернулись в расположение своих частей. Согласно сводке пресс-центра штаба АТО, вчера потерь не было.



Теги: Донбасс, погибли, ЛНР, боевики, ВСУ
 
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