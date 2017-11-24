Кошмар у Крымского: кровавое боестолкновение длилось около восьми часов

24.11.2017 06:59

В течение минувших суток в зоне АТО горячее было на подступах к Крымскому (Луганское направление). Там были обстрелы, а также произошло страшное боестолкновение.



По данным пресс-центра штаба АТО, боестолкновение у Крымского продолжалось около восьми часов.



"Украинскими бойцами было уничтожено четверо оккупантов, еще пятеро - ранены. К сожалению, погибли и четыре наших героя, еще двое были ранены, - отмечается в сообщении. - Кроме того, российско-террористические войска обстреливали оборонительные укрепления сил АТО у Крымского из 82-мм минометов, и легкого пехотного вооружения".



Напомним, что всего за прошедшие сутки в зоне АТО погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения. Потери противника – почти вдвое большие.