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"У нас не Луганск": опальный террорист предрек "реки крови" в "ДНР"
В оккупированном Донецке зреют определенные протестные настроения, которые могут вылиться в более кровавые события, чем во время переворота в Луганске. Об этом в интервью mk.ru заявил один из главарей террористов Александр Ходаковский, передает obozrevatel.com.
По его словам, "верхушка" террористов подцепила "вирус неограниченной власти" и не решает накопившиеся в "республике" проблемы.
"Главное для этих людей – сохранить за собой высокие должности. Я говорю об этом не только от своего имени, в донецком обществе упрямо зреют определенные протестные настроения, и если их не разрешить, не выпустить пар, теми же выборами, пусть даже и с фальсифицированными результатами, еще неизвестно, чем кончится дело", – сказал он.
Ходаковский подчеркнул, что события в Донецке могут "вылиться в гораздо большее количество крови".
"У нас не Луганск... Хотя бы потому, что я полевой командир, за мной стоят военные, армия, за достаточно короткий срок я могу аккумулировать большое количество народа. Многие бывшие "ополченцы" недовольны тем, что здесь творится, они эмоциональные, импульсивные, они готовы взяться за оружие. Мы не крутые парни, но если все это придет в движение, уровень последствий предсказать невозможно", – пояснил он.
"В Луганске под Корнетом были 150 человек, под Плотницким – 130. Вот и все. Но, видя явную незрелость Захарченко как политического деятеля, мы стараемся не раскачивать сами ситуацию, хотя провоцировать нас не стоит", – добавил террорист.
Напомним, 21 ноября 2017 года в оккупированном Луганске произошел вооруженный мятеж, в результате которого главарь террористов Игорь Плотницкий сбежал из "ЛНР". Новым лидером "республики" стал бывший сотрудник СБУ Леонид Пасечник, который в свое время даже был награжден орденом экс-президентом Украины Виктором Ющенко.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, СБУ, террорист, ополченцы, ДНР, ЛНР, Плотницкий, протесты, Ходаковский
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