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Захарченко решил задержаться: в "ДНР" увеличили сроки "полномочий" главарю и "депутатам"
В "молодой республике" фейковый "парламент" внес очередные изменения в "конституцию" "ДНР". И теперь согласно данным нововведениям сроки полномочий и главаря "ДНР", и подконтрольных ему "депутатов" увеличиваются еще на один год. Решение донецкие "парламентарии" приняли единогласно, передает "Диалог.UA".
Таким образом, срок "полномочий" главаря "ДНР" и "депутатов" продлевается до пяти лет, хотя в прежней редакции "конституции" оккупантов этот срок распространялся на четыре года. В то же время "председатель народного совета" "ДНР" Денис Пушилин поспешил заверить, что принятые "нормы" будут касаться следующей каденции и якобы на действующих "парламентариев" и Захарченко не распространяются.
Однако ни для кого не секрет, что на данный момент альтернативы действующему главарю донецких террористов нет. В отличие от сбежавшего из "ЛНР" экс-главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого, к Александру Захарченко Кремль более лоялен, а "выборы" на оккупированном Донбассе зависят отнюдь не от "свободного волеизъявления" обычных граждан, а от настроений и желаний Москвы, которая полностью контролирует созданные ею на Донбассе марионеточные "республики".
Добавим, что "выборы" главаря и "депутатов" в "ДНР" прошли осенью 2014 года.
Теги: Россия, Донбасс, Конституция, депутаты, ДНР, Захарченко, Плотницкий, террористы
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