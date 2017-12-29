Захарченко решил задержаться: в "ДНР" увеличили сроки "полномочий" главарю и "депутатам"

29.12.2017 14:03

В "молодой республике" фейковый "парламент" внес очередные изменения в "конституцию" "ДНР". И теперь согласно данным нововведениям сроки полномочий и главаря "ДНР", и подконтрольных ему "депутатов" увеличиваются еще на один год. Решение донецкие "парламентарии" приняли единогласно, передает "Диалог.UA".

Таким образом, срок "полномочий" главаря "ДНР" и "депутатов" продлевается до пяти лет, хотя в прежней редакции "конституции" оккупантов этот срок распространялся на четыре года. В то же время "председатель народного совета" "ДНР" Денис Пушилин поспешил заверить, что принятые "нормы" будут касаться следующей каденции и якобы на действующих "парламентариев" и Захарченко не распространяются.

Однако ни для кого не секрет, что на данный момент альтернативы действующему главарю донецких террористов нет. В отличие от сбежавшего из "ЛНР" экс-главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого, к Александру Захарченко Кремль более лоялен, а "выборы" на оккупированном Донбассе зависят отнюдь не от "свободного волеизъявления" обычных граждан, а от настроений и желаний Москвы, которая полностью контролирует созданные ею на Донбассе марионеточные "республики".

Добавим, что "выборы" главаря и "депутатов" в "ДНР" прошли осенью 2014 года.