Вот почему освобожденные из плена отказывались возвращаться в «ДНР»: Боевики кинули «на подвал» вернувшегося из плена «ополченца»

09.01.2018 18:53

Террористы «ДНР» отправили «на подвал» освобожденного из плена боевика из Покровска Максима Гармаша.

Из бывшего пленного боевика выбивают признания о сотрудничестве с СБУ. Сообщение с просьбой помочь террористу опубликовали в одной из соцсетей. По имеющейся информации, представители «МГБ» забрали боевика из больницы профзаболеваний, где проходят лечение вернувшиеся по обмену «ополченцы». Сейчас Гармаш находится «на подвале».

«Его зверски избили, сломали челюсть, переломали кости. Он находится в тяжелом состоянии. Из него выбивают показания против самого себя, чтобы он подписал, что сотрудничает с СБУ», - говорится в сообщении.

Максим Гармаш, уроженец города Покровска Донецкой области, в сентябре 2015 года был задержан в Харьковской области по подозрению в создании террористической организации, посягательстве на территориальную целостность Украины и незаконное обращение с оружием. В январе 2017 года Гармаш попал в списки боевиков «ДНР» и был освобожден в ходе обмена 27 декабря 2017 года.

«Русский мир» встречает своих героев. Вот и ответ на вопрос, почему так много людей отказалось ехать в ОРДЛО по обмену», - пишут люди в сети.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»