В зоне АТО нет погибших, но есть раненые

13.01.2018 07:17

В результате вражеских обстрелов на Донбассе 12 января не погиб ни один украинский воин.



Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, отмечая, что двое защитников Украины получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь.



Напомним, что за минувшие сутки оккупанты Донбасса 10 раз обстреляли укрепления Вооруженных Сил Украины.