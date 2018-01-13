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Архив - Донецкая область

В зоне АТО нет погибших, но есть раненые

13.01.2018 07:17
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В зоне АТО нет погибших, но есть раненые

В результате вражеских обстрелов на Донбассе 12 января не погиб ни один украинский воин.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, отмечая, что двое защитников Украины получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, что за минувшие сутки оккупанты Донбасса 10 раз обстреляли укрепления Вооруженных Сил Украины.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, раненые, оккупанты
 
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