Сводка из зоны АТО: 10 обстрелов против 5

13.01.2018 06:52

Гибридные войска оккупантов Донбасса продолжают активно нарушать перемирие в зоне АТО. Особую активность они проявляли вчера в темное время суток.



Как сообщает пресс-центр штаба АТО, 12 января противник предпринял обстрелы позиций украинских защитников из минометов, запрещенных минскими договоренностями, вооружения БМП и гранатометов. В общем, за минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины.



В пресс-центре штаба АТО отмечают, что в пяти случаях украинские воины были вынуждены открывать ответный огонь.