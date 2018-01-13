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Сводка из зоны АТО: 10 обстрелов против 5
13.01.2018 06:52
Гибридные войска оккупантов Донбасса продолжают активно нарушать перемирие в зоне АТО. Особую активность они проявляли вчера в темное время суток.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, 12 января противник предпринял обстрелы позиций украинских защитников из минометов, запрещенных минскими договоренностями, вооружения БМП и гранатометов. В общем, за минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины.
В пресс-центре штаба АТО отмечают, что в пяти случаях украинские воины были вынуждены открывать ответный огонь.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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