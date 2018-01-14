Боевики обстреляли опорный пункт в районе КПВВ "Гнутово"

14.01.2018 08:43

Российско-террористические войска открыли огонь из зенитной установки и гранатометов по позициям пограничников со стороны н.п.Октябрь, что на неконтролируемой территории.



Обстрел боевики совершили около семи вечера 13 января. Били из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ "Гнутово", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта.



Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. Пограничники в ответ огонь не открывали, сообщает ГПСУ.

Напомним, что 12 января КПВВ "ГНутово" посетил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.