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Архив - Донецкая область

Боевики обстреляли опорный пункт в районе КПВВ "Гнутово"

14.01.2018 08:43
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Боевики обстреляли опорный пункт в районе КПВВ "Гнутово"

Российско-террористические войска открыли огонь из зенитной установки и гранатометов по позициям пограничников со стороны н.п.Октябрь, что на неконтролируемой территории.

Обстрел боевики совершили около семи вечера 13 января. Били из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ "Гнутово", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта.

Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. Пограничники в ответ огонь не открывали, сообщает ГПСУ.

Напомним, что 12 января КПВВ "ГНутово" посетил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



Теги: Донбасс, обстрел, боевики, Гнутово, КПВВ
 
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