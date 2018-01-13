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Архив - Донецкая область

Гройсман дал срок для наведения порядка на донбасских КПВВ

13.01.2018 12:10
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Гройсман дал срок для наведения порядка на донбасских КПВВ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который вчера посетил Мариполь, проинспектировал работу контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" у линии разграничения.

Как передает Госпогранслужба Украины, глава Кабмина прибыл на КПВВ вместе с председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским и начальником Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Владимиром Бондарем. Премьер-министр ознакомился с условиями пересечения линии разграничения, пообщался с местными жителями и пограничниками.

Гройсман особо подчеркнул, что нужно обеспечить условия пересечения линии разграничения. "У меня есть только один вопрос - вопрос создания нормальных человеческих условий для людей, пересекающих линию противостояния с временно оккупированными территориями, - заявил премьер. - Определены приоритеты создания нормальных условий, председатель областной государственной администрации Павел Иванович Жебривский берет это под личный контроль. Я думаю, что в течение шести месяцев мы сможем навести порядок, создать нормальные условия для людей".

Напомним, что по данным Госпогранслужбы Украины, сегодня, 13 января, утром в КПВВ на Донетчине скопилось пять сотен авто.

А вчера сквозь линию разграничения сумели пробиться более 35 тысяч человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, Гройсман, КПВВ
 
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