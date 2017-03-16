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ЕС перевел Украине 600 млн евро
Деньги переведены в рамках программы макрофинансовой помощи
Об этом сообщила нардеп Виктория Войцицкая, передает Politeka.
«Официально: ЕС только перевела Украину EUR600 млн макрофинансовой помощи», — написала нардеп.
Напомним, что ранее ЕС связывал вопрос предоставления макрофинансовой помощи Украине с успехом переговоров Киева с МВФ.
Напомним, что министр финансов Александр Данилюк рассказал, когда Украина сможет получить очередной транш от МВФ. По его словам, новый транш в размере $1 млрд в Украину поступит через несколько дней после его одобрения Советом директоров фонда. «Заседание совета директоров МВФ назначено на 20 марта. Это означает, что после соответствующего решения транш поступит на протяжении нескольких дней», — сказал Данилюк.
Как пиписала Politeka, экономический эксперт и лидер ОО «Новая Украина»Валерий Коновалюк считает, что Украина должна выдвинуть ультиматум МВФ, который предусматривает экстренный перезапуск экономики страны.
Теги: Донбасс, евро, Европейский союз
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