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В прифронтовой Авдеевке мечтают о бассейне
В Авдеевке, которая продолжает оставаться одной из горячих точек донбасского фронта, руководство местного коксохимического завода (градообразующее предприятие) обсудило с представителями военно-гражданской администрации и городскими службами совместную работу на ближайшую перспективу.
"В приоритете - ремонт объектов образования, здравоохранения, культуры, - сообщил на своей странице в Фейсбуке гендиректор АКХЗ Муса Магомедов. - Но большую часть времени потратили на обсуждение идеи строительства плавательного бассейна- мечты большинства авдеевцев, не только моей. Специалисты получили первые вводные. Безусловно, есть различные сложности на пути её осуществления, но это на то и мечта, чтобы за неё побороться".
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Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки
Теги: Донбасс, Авдеевка, бассейн, АТО, Муса Магомедов
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